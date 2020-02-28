Спектакль по роману Пелевина «Чапаев и Пустота» покажут в Петербурге

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Спектакль по роману Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» покажут в Санкт-Петербурге.
Спектакль по роману Пелевина «Чапаев и Пустота» покажут в Петербурге
  • © Пресс-служба спектакля

Об этом сообщает Nation News.

Постановку впервые представили в 2000 году. В ней играют Михаил Ефремов, Михаил Крылов, Михаил Полицеймако, Павел Сборщиков.

Сюжет состоит из двух частей: в одном временном промежутке поэт-декадент Пётр Пустота едет с легендарным Василием Чапаевым на фронт Гражданской войны, в другом — герои находятся в психиатрической клинике в России 1990-х годов.

В ДК Ленсовета спектакль можно будет увидеть 5 марта.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что театральный марафон «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области.

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