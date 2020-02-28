В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе продлили объявленный ранее «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21:00 28 февраля до 09:00 29 февраля и с 21:00 29 февраля до 09:00 1 марта.

По мнению синоптиков, в эти периоды времени погода будет потенциально опасной.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, «жёлтый» уровень из-за порывистого ветра объявлен с 21:00 28 февраля до 21:00 29 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.