Джек Рейнор представит в Москве свой режиссёрский дебют «Молоко»
- Reuters
Как сообщает интернет-газета «Дни.ру», картина будет демонстрироваться в рамках показа сборника короткометражных фильмов «Ирландское тёмное».
Кроме того, кинотеатре «Октябрь» пройдёт встреча с Джеком Рейнором, где он расскажет о работе над режиссёрским дебютом и ответит на вопросы зрителей.
Отмечается, что фильм «Молоко» снят на ирландском языке в чёрно-белой стилистике. Он повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль в ленте исполнил Уилл Поултер.
Ранее актёр Джон Малкович в беседе с kp.ru прокомментировал 20-летие фильма «Быть Джоном Малковичем».