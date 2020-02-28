Джек Рейнор представит в Москве свой режиссёрский дебют «Молоко»

Голливудский актёр Джек Рейнор 14 марта представит на XIII Ирландском кинофестивале в Москве свой новый фильм «Молоко».

Как сообщает интернет-газета «Дни.ру», картина будет демонстрироваться в рамках показа сборника короткометражных фильмов «Ирландское тёмное».

Кроме того, кинотеатре «Октябрь» пройдёт встреча с Джеком Рейнором, где он расскажет о работе над режиссёрским дебютом и ответит на вопросы зрителей.

Отмечается, что фильм «Молоко» снят на ирландском языке в чёрно-белой стилистике. Он повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль в ленте исполнил Уилл Поултер.

Ранее актёр Джон Малкович в беседе с kp.ru прокомментировал 20-летие фильма «Быть Джоном Малковичем».