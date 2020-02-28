В Екатеринбурге рассказали о строительстве культурного центра «Эрмитаж-Урал»

Заместитель гендиректора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов рассказал о ходе строительства здания культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».

Как сообщает URA.RU, центр, в котором будет представлено 15 тыс. произведений искусства, планируют открыть для посещения в ноябре 2020 года.

«Здесь будут проходить научные встречи, выставки, музейно-образовательные программы. Выставки планируем делать дважды в год. Поскольку Эрмитаж очень большой, в ближайшее столетие экспонатов нам хватит», — отметил Богданов.

Он также пояснил, что «Эрмитаж-Урал» будет состоять из двух зданий, соединённых между собой: это особняк 1921 года современная пристройка из железобетонных и стеклянных конструкций.

Отмечается, что основная экспозиция будет размещена в старинном помещении, где ранее располагался Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

На третьем этаже откроется мемориальная экспозиция.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Главном штабе Эрмитажа с 16 февраля по 26 апреля будет открыта выставка «Студия 44. Анфилада».