Петров рассказал о съёмках в фильме «Стрельцов»

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Актёр Александр Петров рассказал о съёмках в спортивной драме «Стрельцов», посвящённой советскому футболисту Эдуарду Стрельцову, который на пике своей карьеры был осужден за изнасилование.
Петров рассказал о съёмках в фильме «Стрельцов»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, картина о великом футболисте с трагической судьбой основана на реальных событиях.

В беседе с «Газетой.Ru» актёр отметил, что в фильме показаны все основные события биографии Стрельцова.

«Его прическа, его чуб, пас пяткой, его взаимоотношения в команде, его отношение к жизни, его отношение к женщинам, его отношение к деньгам — отчасти из-за чего он и погорел впоследствии, тот момент, когда его обвинили в изнасиловании, его непростые отношения с Комитетом, и как его не любили там, потому что он считал себя свободным человеком», — пояснил Петров.

Он добавил, что создатели картины стремились продемонстрировать характер спортсмена в разные моменты жизни, и, несмотря на присутствие вымышленных событий, постарались не исказить его биографию.

Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с ФАН прокомментировал кассовый успех своего фильма «Холоп».

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