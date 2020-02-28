В Крыму предупредили о сильном ветре и ливнях

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В МЧС по Республике Крым предупредили о сильном ветре, который сменится с юго-западного на северо-западный и принесёт сильные дожди.
В Крыму предупредили о сильном ветре и ливнях
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы ветра могут достигать 25—28 м/с.

Температура воздуха 28 февраля резко понизится на 8—10 °С и составит +5...+10 °С. 

«В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Чёрного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Анапе.

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