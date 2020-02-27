Театральный марафон «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области

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Гастрольный марафон театральных постановок «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области.
Театральный марафон «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Спектакли на военную тематику покажут в муниципалитетах, где нет собственных театров.

Как рассказали в региональном Минкультуры, к акции присоединились почти все областные и муниципальные театры. Например, челябинский «Манекен» представит «Василия Тёркина» в Карабаше.

Ранее замначальника управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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