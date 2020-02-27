Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Анапе

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Анапе в четверг, 27 февраля.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозу, южный ветер усилится до 20—25 м/с.

Граждан просят соблюдать осторожность. Руководителям предприятий и организаций поручено принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.