Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Анапе

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Анапе в четверг, 27 февраля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Анапе
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозу, южный ветер усилится до 20—25 м/с.

Граждан просят соблюдать осторожность. Руководителям предприятий и организаций поручено принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.

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