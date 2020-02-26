Спасатели предупредили о тумане и гололёде в Татарстане

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в четверг.
Спасатели предупредили о тумане и гололёде в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«27 февраля на территории Республики Татарстан и в Казани ожидаются: на дорогах сильная гололедица, местами туман, утром и днём гололёд», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Автомобилистам советуют плавно тормозить и следить за техническим состоянием транспортных средств. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных местах и носить на одежде светоотражающие элементы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.

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