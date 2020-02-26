В Краснодарском крае и Крыму объявили экстренное предупреждение

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ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и ГУ МЧС по Крыму объявили экстренное предупреждение.
В Краснодарском крае и Крыму объявили экстренное предупреждение
  • РИА Новости

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в Керченском проливе ожидается южный ветер с порывами до 20—25 м/c, высота волн в Чёрном море составит 24—35 дм.

В ГУ МЧС по Крыму, в свою очередь, сообщили, что экстренное предупреждение будет действовать до 27 февраля. На полуострове юго-западный ветер усилится до 15—20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона оставаться в помещениях и следить за детьми.

Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. 

Ранее Inforeactor сообщало, что специалисты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о сильном ветре и гололёде в регионе.

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