Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries

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Сериал «257 причин, чтобы жить», произведённый российским видеосервисом START, вошёл в конкурсную программу престижного международного фестиваля Canneseries.
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
  • ©kino-teatr.ru

«Сериал стал одним из десяти проектов, которые были выбраны жюри для участия в основном конкурсе. Всего было подано несколько сотен заявок на участие из разных стран мира, ограничений в жанровой палитре не было, исключением стал контент для детской аудитории. Конкурентами «257 причин, чтобы жить» стали проекты из Германии, Франции, Израиля, Великобритании, Норвегии, Швеции и Финляндии», — рассказали в пресс-службе видеосервиса.

Международная премьера проекта пройдёт 30 марта в рамках фестиваля, а российская — на START на четыре дня раньше.

По сюжету главная героиня Женя (Полина Максимова), несколько лет пытавшаяся побороть рак, узнаёт, что у неё ремиссия. Радость от победы над болезнью омрачает поведение её окружения, которое предыдущие годы поддерживало отношения с девушкой исключительно из жалости. Так, молодой человек героини втайне встречался с её лечащим врачом. Однако Женя решает не отчаиваться и исполнять придуманные ею ранее пункты из списка 257 причин, чтобы жить.

Роли в сериале, помимо Максимовой, исполнили Егор Корешков, Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Кирилл Нагиев и другие.

Сценарий ленты написал создатель «Физрука» Алексей Ляпичев, а срежиссировал её Максим Свешников («Отель Элеон», «Ёлки лохматые», «Филатов»).

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