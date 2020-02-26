В Коломенском пройдёт фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Фестиваль славянского искусства «Русское поле» в девятый раз пройдёт в музее-заповеднике «Коломенское» 25 и 26 июля 2020 года.

Как сообщают «Дни.ру», в рамках форума отметят юбилеи двух русских народных промыслов: 225-летие федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 195-летие жостовской декоративной росписи.

Отмечается, что гости фестиваля узнают о ремёслах и сказках нашей страны, её богатых гастрономических традициях, музыке и аутентичных инструментах.

По словам организаторов, основной целью фестиваля является объединение разных поколений, конфессий и народов, проживающих в России, посредством знакомства со славянским искусством и культурой.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пройдёт фестиваль «Солнечная Масленица».