В Коломенском пройдёт фестиваль славянского искусства «Русское поле»
- @polerusskoe.ru
Как сообщают «Дни.ру», в рамках форума отметят юбилеи двух русских народных промыслов: 225-летие федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 195-летие жостовской декоративной росписи.
Отмечается, что гости фестиваля узнают о ремёслах и сказках нашей страны, её богатых гастрономических традициях, музыке и аутентичных инструментах.
По словам организаторов, основной целью фестиваля является объединение разных поколений, конфессий и народов, проживающих в России, посредством знакомства со славянским искусством и культурой.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пройдёт фестиваль «Солнечная Масленица».