Beta Film приобрела права на международную дистрибуцию сериала о гибели тургруппы Дятлова

Компания Beta Film приобрела права на международную дистрибуцию российского сериала «Перевал Дятлова» производства Premier Studios. Соглашение было достигнуто на полях Берлинского международного кинофестиваля European film market.

Как рассказали RT в пресс-службе Premier Studios, вице-президент Beta Film высоко оценил потенциал проекта на зарубежном рынке.

Исторический триллер «Перевал Дятлова» состоит из восьми эпизодов и посвящён трагическим событиям 1959 года, когда на Урале погибли девять туристов.

В Premier отметили, что почти у всех героев сериала, от участников похода до прокурора Василия Темпалова, есть реальные прототипы, их биографии воссозданы с документальной точностью. В то же время майор КГБ Олег Костин в исполнении Петра Фёдорова — персонаж вымышленный.

«История загадочной гибели студентов на Урале на удивление хорошо знакома многим иностранцам — за рубежом регулярно выходят книги и новые публикации с расследованиями, есть немало документальных и даже популярных художественных лент», — подчеркнул один из режиссёров проекта Валерий Федорович.

Помимо него в качестве постановщиков выступили Евгений Никишов и Степан Гордеев, художественным руководителем сериала стал Павел Костомаров. В ленте задействованы Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Алексей Бардуков и другие.