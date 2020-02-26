Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Короткая ссылка
Заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Доренский умер в возрасте 88 лет.
Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский
  • ©mosconsv.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Московскую консерваторию.

О панихиде и месте похорон станет известно позже.

Сергей Доренский — советский и российский пианист, музыкальный педагог, народный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Среди его учеников народные артисты России Николай Луганский и Денис Мацуев, заслуженные артисты России Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Вадим Руденко, Фёдор Амиров, Максим Кинасов и другие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить