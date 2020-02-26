Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Московскую консерваторию.
О панихиде и месте похорон станет известно позже.
Сергей Доренский — советский и российский пианист, музыкальный педагог, народный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Среди его учеников народные артисты России Николай Луганский и Денис Мацуев, заслуженные артисты России Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Вадим Руденко, Фёдор Амиров, Максим Кинасов и другие.