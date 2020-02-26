Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Доренский умер в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Московскую консерваторию.

О панихиде и месте похорон станет известно позже.

Сергей Доренский — советский и российский пианист, музыкальный педагог, народный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Среди его учеников народные артисты России Николай Луганский и Денис Мацуев, заслуженные артисты России Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Вадим Руденко, Фёдор Амиров, Максим Кинасов и другие.