МЧС предупредило о ветре и гололёде в Петербурге

Специалисты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о сильном ветре и гололёде.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

По данным синоптиков, 26 февраля в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами пойдёт снег.

Днём поднимется сильный юго-восточный, восточный ветер, порывы которого будут достигать 6—11 м/с.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Спасатели просят граждан быть внимательными и осторожными в условиях непогоды.

При сильном ветре пешеходам рекомендуют не выходить на улицу и не находиться вблизи шатких конструкций, деревьев и линий электропередачи.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о штормовом ветре и опасности схода лавин.