МЧС предупредило о ветре и гололёде в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
По данным синоптиков, 26 февраля в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами пойдёт снег.
Днём поднимется сильный юго-восточный, восточный ветер, порывы которого будут достигать 6—11 м/с.
На дорогах местами ожидается гололедица.
Спасатели просят граждан быть внимательными и осторожными в условиях непогоды.
При сильном ветре пешеходам рекомендуют не выходить на улицу и не находиться вблизи шатких конструкций, деревьев и линий электропередачи.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о штормовом ветре и опасности схода лавин.