В Екатеринбурге назвали хедлайнера фестиваля Ural Music Night

Короткая ссылка
Хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет певица Ёлка.
В Екатеринбурге назвали хедлайнера фестиваля Ural Music Night
  • РИА Новости

«Поиск артиста для акции «Светает» — это всегда очень сложный и тонкий процесс. Недостаточно просто пригласить звезду, нужен настоящий, искренний музыкант, способный создать всеобщую атмосферу счастья и любви. И Ёлка, на наш взгляд, это 100%-ное попадание», — отметила исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова в беседе с URA.RU.

Основатель Ural Music Night Евгений Горенбург уточнил, что Ёлка исполнит финальную песню фестиваля «Солнце взойдёт!» под аккомпанемент екатеринбургского камерного оркестра B-A-C-H.

Ранее портал RIA56 сообщал, что всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» пройдёт в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить