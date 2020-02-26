В Екатеринбурге назвали хедлайнера фестиваля Ural Music Night

Хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет певица Ёлка.

«Поиск артиста для акции «Светает» — это всегда очень сложный и тонкий процесс. Недостаточно просто пригласить звезду, нужен настоящий, искренний музыкант, способный создать всеобщую атмосферу счастья и любви. И Ёлка, на наш взгляд, это 100%-ное попадание», — отметила исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова в беседе с URA.RU.

Основатель Ural Music Night Евгений Горенбург уточнил, что Ёлка исполнит финальную песню фестиваля «Солнце взойдёт!» под аккомпанемент екатеринбургского камерного оркестра B-A-C-H.

Ранее портал RIA56 сообщал, что всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» пройдёт в марте.