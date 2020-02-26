Башмет рассказал о программе Зимнего фестиваля искусств в Москве

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Народный артист СССР Юрий Башмет рассказал о московской программе Зимнего международного фестиваля искусств.
Башмет рассказал о программе Зимнего фестиваля искусств в Москве
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» он отметил, что фестиваль, который традиционно проходит в Сочи, в столице охватил восемь площадок, при этом все билеты на концерты были распроданы.

«Для московской публики мы подготовили много неожиданностей. Например, в день открытия в первом отделении исполнили то, что редко звучит в столице: произведения неизвестных или забытых авторов, но очень хорошие. Это заставило публику задуматься», — рассказал Башмет.

Он также добавил, что во второй части концерта музыканты представили произведение Гии Канчели «Стикс» — впервые после смерти композитора.

Ранее НСН сообщала, что в концертном зале «Зарядье» с 28 по 29 февраля пройдёт инаугурация самого большого органа Москвы.

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