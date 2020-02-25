МЧС предупредило о гололедице в Петербурге

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Специалисты МЧС предупредили об опасности гололедицы в Санкт-Петербурге.
МЧС предупредило о гололедице в Петербурге
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ  «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля в Петербурге ожидается небольшой снег и юго-восточный ветер 6—11 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -3…-5 °С, а днёем станет термометр покажет 0... -2 °С.

Сотрудники МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за опасности гололедицы.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в МЧС по Краснодарскому краю предупредили о смерчах в районе Сочи.

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