Открыт набор в новый экскурсионный проект Мосгорнаследия

Начался набор в новый экскурсионный проект Мосгорнаследия.

Об этом сообщает НСН.

Как заявила заммэра столицы Наталья Сергунина, предложить можно самые разные формы прогулок.

«Экскурсии могут проводиться и утром, и днём, и вечером, быть в виде квеста, пешего или велосипедного маршрута. Приветствуется дополнение программы фотографиями и воспоминаниями местных жителей», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Главное условие — подготовка экскурсии на основе достоверных исторических данных.

Набор гидов проводится до 3 апреля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичное метро проведёт более 130 экскурсий в электродепо в 2020 году.