Открыт набор в новый экскурсионный проект Мосгорнаследия
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Об этом сообщает НСН.
Как заявила заммэра столицы Наталья Сергунина, предложить можно самые разные формы прогулок.
«Экскурсии могут проводиться и утром, и днём, и вечером, быть в виде квеста, пешего или велосипедного маршрута. Приветствуется дополнение программы фотографиями и воспоминаниями местных жителей», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.
Главное условие — подготовка экскурсии на основе достоверных исторических данных.
Набор гидов проводится до 3 апреля.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичное метро проведёт более 130 экскурсий в электродепо в 2020 году.