В Крыму рассказали об устранении последствий урагана

Ураганный ветер повалил деревья на дороги в ряде муниципалитетов Крыма.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу «Крымавтодора», сотрудники предприятия уже освободили проезжую часть.

«На устранение упавших деревьев и веток вышло семь бригад. Дорожники проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что деревья упали на дороги в Ялте, Бахчисарае, Советском и Джанкойском районах.