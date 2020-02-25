В Крыму рассказали об устранении последствий урагана

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Ураганный ветер повалил деревья на дороги в ряде муниципалитетов Крыма.
В Крыму рассказали об устранении последствий урагана
  • РИА Новости

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу «Крымавтодора», сотрудники предприятия уже освободили проезжую часть.

«На устранение упавших деревьев и веток вышло семь бригад. Дорожники проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что деревья упали на дороги в Ялте, Бахчисарае, Советском и Джанкойском районах.

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