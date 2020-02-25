На ТВ выйдет сериал про захват заложников в московском кол-центре

В эфир телеканала ТНТ выйдет сериал сценаристов и режиссёров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова о захвате в заложники кол-центра интернет-магазина для взрослых.

Проект, снятый в жанре психологического триллера, получил название «Кол-центр».

По сюжету сериала 12 специалистов оказываются заперты на 12-м этаже московской высотки. Неизвестные злоумышленники угрожают привести в действие взрывное устройство, если их просьбы не будут исполнены.

«Пока тикает бомба, им предстоит испытать на себе абсолютную власть «родителей» и узнать о жизни друг друга такое, о чём они даже не подозревали. У каждого героя свой страх, а в сложении это энциклопедия страхов современного мира. В сериале затрагиваются остросоциальные, межнациональные, личностные и другие конфликты, которые так или иначе касаются каждого человека», — пояснили в пресс-службе канала.

Дата релиза пока не оглашается.