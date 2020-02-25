На ТВ выйдет сериал про захват заложников в московском кол-центре

Короткая ссылка
В эфир телеканала ТНТ выйдет сериал сценаристов и режиссёров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова о захвате в заложники кол-центра интернет-магазина для взрослых.
На ТВ выйдет сериал про захват заложников в московском кол-центре
  • @n.merkulova
  • Instagram

Проект, снятый в жанре психологического триллера, получил название «Кол-центр».

По сюжету сериала 12 специалистов оказываются заперты на 12-м этаже московской высотки. Неизвестные злоумышленники угрожают привести в действие взрывное устройство, если их просьбы не будут исполнены.

«Пока тикает бомба, им предстоит испытать на себе абсолютную власть «родителей» и узнать о жизни друг друга такое, о чём они даже не подозревали. У каждого героя свой страх, а в сложении это энциклопедия страхов современного мира. В сериале затрагиваются остросоциальные, межнациональные, личностные и другие конфликты, которые так или иначе касаются каждого человека», — пояснили в пресс-службе канала.

Дата релиза пока не оглашается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить