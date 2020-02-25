Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«В отдельных районах области ожидаются осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката», — заявили в пресс-службе ведомства.
Повышается вероятность чрезвычайных ситуаций на объектах и линиях энергосистем, перебоев с энергоснабжением. Не исключён рост числа ДТП. Возможны заторы на дорогах.
Автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.