В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»

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Матвей Иващенко
В 2020 году Lucasfilm и Disney запускают новую серию печатной продукции Star Wars: The High Republic, включающую в себя книги и комиксы по мотивам «Звёздных войн» от различных авторов.
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
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Как сообщается на официальном сайте франшизы, действие книг развернётся за 200 лет до событий фильма «Звёздные войны: Скрытая угроза», когда Орден джедаев и Республика находятся на пике развития.

На временной шкале вселенной «Звёздных войн» этот период не пересекается ни с одним из фильмов, уже вышедших или находящихся на стадии разработки. Это позволит создателям печатной серии рассказать об абсолютно новых событиях и ввести новых персонажей. 

«Мы рады предоставить нашим авторам столь плодородную почву для творчества. Мы увидим джедаев во время их расцвета», — отметила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Официальный старт серии состоится в августе 2020 года, когда выйдет первая книга Light of the Jedi от Чарльза Соула и состоится фестиваль Star Wars Celebration в Анахайме. 

Сага «Звёздные войны» получила начало в 1977 году, когда на экраны вышел одноимённый фильм Джорджа Лукаса. На сегодняшний день вселенная Star Wars включает 11 художественных фильмов, анимационные сериалы, мультфильмы, книги, комиксы, видеоигры и прочее. 

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