В Московском зоопарке проснулись сурки

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В столичном зоопарке сообщили, что из-за ранней весны сурки проснулись раньше положенного срока.
В Московском зоопарке проснулись сурки
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», обычно зверьки засыпают на четыре-пять месяцев и выходят из спячки в первую неделю марта, а при сохранении морозной и снежной погоды даже позже.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что самки Сара, Нагайна и самец Арчи уснули в начале сентября — с приходом первых холодов.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять ещё в начале февраля.

«Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление. После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно», — отметила она.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.

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