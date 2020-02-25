Маттео Гарроне рассказал о работе над экранизацией «Пиноккио»

Итальянский режиссёр, автор фильма «Пиноккио» Маттео Гарроне рассказал об истории создания картины.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что первые раскадровки сделал ещё в возрасте шести лет.

«Я чувствовал своё родство с главным героем (как и любой ребенок, наверное). Ровно так же я постоянно испытывал искушение беззаботной жизни. Хотел играть, веселиться, не любил дисциплину и учёбу. Когда я уже стал взрослым, эта история продолжала жить во мне, пока наконец я не решился сделать кино», — пояснил Гарроне.

Он также добавил, что любой шедевр литературы плотно связан с реальностью. По его словам, «Пиноккио» рассказывает о жизни бедняков из тосканской деревушки, а все говорящие животные — это аллегории конкретных социальных типов итальянского общества.

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