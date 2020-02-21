Синоптики предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Севастополе

Синоптики рассказали о погоде в Севастополе в ближайшие дни. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на дежурного синоптика Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольгу Куташину.

«22 февраля — облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, температура воздуха 0...+2 ˚С ночью и днём +5...+7 ˚С», — заявила она.

По её словам, 23 февраля также возможна переменная облачность без осадков. Ночью ожидается до -2 ˚С, днём — до +8 ˚С.

В понедельник, 24 февраля, ночью будет без осадков, утром и днём прогнозируется дождь. Температура воздуха в ночное время составит до +6 ˚С, в дневное — до +10.

«Ветер юго-западный (15—20 м/с) с переходом днём на северо-западный очень сильный (20—25 м/с)», — сказала Куташина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.