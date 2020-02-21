В «Зарядье» пройдёт инаугурация самого большого органа Москвы
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Как сообщает НСН, церемония инаугурации начнётся в ночь с 28 на 29 февраля. Предполагается, что инструмент будет звучать в течение последующих 24 часов.
Организаторы инаугурации подали заявку на рекорд в Книгу рекордов Гиннесса по максимальному времени беспрерывного звучания концертного органа.
Также на мероприятие приглашены представители Книги рекордов России и Книги рекордов Европы.
Постановщиком церемонии стал швейцарский режиссёр Даниэле Финци Паска. В инаугурации примут участие представители зарубежной школы и известные российские органисты.
Клавишно-духовой орган с 5872 трубами был создан с учётом архитектурных и акустических особенностей зала и должен стать самым большим инструментом в Москве.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт «День рождения Генделя: концерты для органа с оркестром» пройдёт 23 февраля в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве.