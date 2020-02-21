Синоптик рассказал об аномально тёплой зиме в Петербурге
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor метеоролог обратил внимание на то, что в городе наблюдается аномальное природное явление, из-за чего многие чувствуют себя некомфортно.
«Перед нами самая тёплая зима и самая аномальная за всё время, что мы смотрим. Уверенно говорю, эта зима самая тёплая за 280 лет», — подчеркнул Колесов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.