Синоптик рассказал об аномально тёплой зиме в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал зиму 2020 года самой тёплой за всю историю наблюдений.

В беседе с Inforeactor метеоролог обратил внимание на то, что в городе наблюдается аномальное природное явление, из-за чего многие чувствуют себя некомфортно.

«Перед нами самая тёплая зима и самая аномальная за всё время, что мы смотрим. Уверенно говорю, эта зима самая тёплая за 280 лет», — подчеркнул Колесов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.