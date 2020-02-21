Синоптик рассказал об аномально тёплой зиме в Петербурге

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал зиму 2020 года самой тёплой за всю историю наблюдений.
Синоптик рассказал об аномально тёплой зиме в Петербурге
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor метеоролог обратил внимание на то, что в городе наблюдается аномальное природное явление, из-за чего многие чувствуют себя некомфортно. 

«Перед нами самая тёплая зима и самая аномальная за всё время, что мы смотрим. Уверенно говорю, эта зима самая тёплая за 280 лет», — подчеркнул Колесов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.

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