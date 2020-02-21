Костолевский рассказал о роли в спектакле «Старший сын»

Народный артист России Игорь Костолевский рассказал о роли Сарафанова в спектакле «Старший сын», премьера которого состоялась 24 января в Театре имени Маяковского.

«Мне всегда было интересно играть людей. Не мачо, которые смотрят на всех свысока, а тех, кто ходит по улицам среди нас, живет сложной жизнью. У каждого из них скелет в шкафу, каждый борется за жизнь, пытаясь сохранить чувство собственного достоинства, желая противостоять всем сложностям и напастям. Сарафанов дорог мне тем, что он из этой категории людей», — признался он в беседе с газетой «Известия».

Актёр добавил, что его персонаж, несмотря на жизненные трудности, верит в силу искусства и в своё предназначение.

По его словам, «Старший сын» — пьеса о любви, доброте, семье, человечности в широком понимании, об уважении друг к другу, благородстве.

Ранее, как сообщало ФАН, актёр Евгений Дятлов назвал фильмы о войне, оказавшие на него наибольшее влияние.