Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

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Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с тем, что картина южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» получила премию «Оскар». Об этом он заявил, выступая на митинге в штате Колорадо.

«Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель — кино из Южной Кореи. Какого чёрта там происходит?» — цитирует Трампа Fox News.

По его словам, у Вашингтона «достаточно проблем с Южной Кореей в торговле — и тут они дают им приз за лучшее кино года».

«Это нормально? Не знаю. Верните «Унесённых ветром», «Бульвар Сансет». Так много прекрасных фильмов», — отметил американский лидер.

Фильм «Паразиты» стал лучшей картиной года. Впервые главный «Оскар» присудили ленте не на английском языке.  

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