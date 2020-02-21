Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
«Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель — кино из Южной Кореи. Какого чёрта там происходит?» — цитирует Трампа Fox News.
По его словам, у Вашингтона «достаточно проблем с Южной Кореей в торговле — и тут они дают им приз за лучшее кино года».
«Это нормально? Не знаю. Верните «Унесённых ветром», «Бульвар Сансет». Так много прекрасных фильмов», — отметил американский лидер.
Фильм «Паразиты» стал лучшей картиной года. Впервые главный «Оскар» присудили ленте не на английском языке.