Актёр Георгий Штиль рассказал о службе в армии

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Российский и советский актёр Георгий Штиль рассказал о службе в армии.
Актёр Георгий Штиль рассказал о службе в армии
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Об этом сообщает ФАН.

По словам артиста, один из интересных случаев произошёл на Новый год в театральном кружке в Доме офицеров в Калининграде.

«Приходит генерал-полковник в белом мундире — командующий северо-западом Батов, дважды Герой СССР. Я встал по стойке смирно — мне только ефрейтора присвоили. Сказал Батов мне сесть и открыть шампанское», — заявил Штиль.

Как отметил актёр, у него дрожали руки, и он пролил напиток на мундир генерал-полковника. Штиль испугался, что будет наказание, но ничего не произошло — командующий просто переоделся.

Впоследствии артист получил в подарок часы за заслуги в самодеятельности. По словам Штиля, именно эта служба дала ему профессию.

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