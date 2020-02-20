Актёр Евгений Дятлов рассказал об интересном случае во время службы в армии

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Российский актёр Евгений Дятлов рассказал об интересном случае во время службы в армии.
Актёр Евгений Дятлов рассказал об интересном случае во время службы в армии
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Об этом сообщает ФАН.

По словам артиста, ему посоветовали не скрывать свою творческую натуру, чтобы обеспечить непыльную работу.

Прибыв на место, он решил воспользоваться рекомендацией. Когда ротный спросил, есть ли среди бойцов художники, два человека, включая Дятлова, сделали три шага вперёд. Дятлов отвечал положительно и на вопросы о том, есть ли музыканты, певцы и танцоры.

«Ротный подошёл, осмотрел и сказал: «Запомните, вы, художественная самодеятельность. Здесь вам армия, а не кружок», — вспомнил Дятлов.

Он добавил, что ротный пообещал отправить всех творческих новобранцев в наряд.

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