Лана Дель Рей отменила гастроли из-за болезни

Американская певица Лана Дель Рей из-за болезни отменила гастроли по Европе.

Как сообщает New Musical Express, тур, организованный в поддержку её последнего альбома Norman Fucking Rockwell, должен был пройти с 21 февраля по 3 марта и охватить восемь городов.

«Мне жаль всех подводить в последний момент, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью потеряла свой певческий голос. Доктор посоветовал отдохнуть четыре недели. Я ненавижу всех разочаровывать, но мне необходимо выздороветь», — цитирует NME певицу.

На данный момент неизвестно, будут ли концерты переноситься на другие даты. Всем, кто купил билеты, рекомендовано связаться с точкой продаж и запросить возврат средств.

Лана Дель Рей — известная американская певица и автор песен. Она начала карьеру в 2005 году и с тех пор выпустила шесть студийных альбомов, четыре из которых стали платиновыми в разных странах. Лана Дель Рей является обладательницей более 20 музыкальных наград, а песни, записанные при её участии, звучат в таких фильмах, как «Великий Гэтсби», «Большие глаза», «Малефисента», «Век Адалин» и «Ангелы Чарли».

Ранее на Nation News сообщалось, что исландский композитор, лауреат премии «Оскар» за музыку к фильму «Джокер» Хильдур Гуднадоттир приедет в Москву с концертом.