В музее «Бородинская битва» рассказали о планах по реставрации фрагмента «Всадники»

Короткая ссылка
Директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов рассказал о планируемой работе по восстановлению фрагмента «Всадники» в рамках проекта «Открытая реставрация».
В музее «Бородинская битва» рассказали о планах по реставрации фрагмента «Всадники»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По его словам, проект предполагает, что посетители музея станут очевидцами проводимых работ.

«В 2019 году при поддержке прaвительствa Москвы в музее-пaнорaме «Бородинскaя битвa» стaртовaл проект «Открытaя рестaврaция». Рестaврaция фрaгментa предстaвляет собой первый, тaк нaзывaемый исследовaтельский этaп этого проектa. Нa примере фрaгментa «Всaдники» специaлистaми будет прорaботaнa методикa рестaврaции непосредственно всего полотнa пaнорaмы «Бородино», которое в нaстоящее время экспонируется в музее, определены необходимые мaтериaлы и условия проведения рaбот», — пояснил Владимир Преснов в беседе с НСН.

Уточняется, что реставрационные работы, которые включают обработку холста, удаление загрязнений, укрепление красочного слоя и воссоздание утраченных фрагментов картины, будут проводиться с марта и до конца мая текущего года.

После завершения реставрации фрагмент планируется представить публике.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о завершении масштабной реставрации главного дома усадьбы Матвеевых в Басманном районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить