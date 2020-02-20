В Московском зоопарке пройдёт День полярного медведя

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В столичном зоопарке отметят Международный день полярного медведя.
В Московском зоопарке пройдёт День полярного медведя
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», гостей праздника ждут показательные кормления животных, интерактивный квест, а также лекции о жизни зверей в условиях Крайнего Севера.

Портал мэра и правительства столицы уточняет, что 27 февраля в рамках акции «Хочу быть как белый медведь» вход в зоопарк будет бесплатным для всех, кто придёт в белой одежде. 

Увидеть главных виновников праздника можно будет на новой территории в экспозиции «Полярный мир».

Юные посетители зоопарка смогут запечатлеть их на бумаге при помощи красок и карандашей.

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