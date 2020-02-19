В Оренбурге пройдут Десятые Большаковские чтения

В Оренбурге 12 и 13 марта пройдёт международная конференция «Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен».

Как сообщает RIA56, Большаковские чтения объединяют учёных, которые исследуют культуру Оренбургского края.

В 2020 году в конференции примут участие 43 доктора и 57 кандидатов наук, аспиранты и магистранты, работники культуры из разных городов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, включая Японию и Польшу.

Большаковские чтения учредили по инициативе городской администрации в 2005 году.

Юбилейная, десятая конференция будет посвящена 285-летию со дня основания города Оренбурга (Орска), 100-летию приобретения Оренбургом статуса первой столицы Казахстана и 75-летию со дня рождения первого всенародно избранного главы города Оренбурга Геннадия Донковцева.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Минкультуры Подмосковья рассказали о программе мероприятий на 2020 год.