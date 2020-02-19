МЧС предупредило о метели с порывами ветра в ХМАО

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ГУ МЧС по ХМАО предупредило о метели с порывами ветра до 18 м/с на территории Югры.
МЧС предупредило о метели с порывами ветра в ХМАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период непогоды желательно воздержаться от выезда на автотрассы и зимние автодороги», — отметили в МЧС по региону.

Спасатели также предупредили, что из-за повышения температуры воздуха на ледовых переправах в Кондинском и Октябрьском районах снижена максимальная грузоподъёмность транспорта до 15 тонн.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.

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