МЧС предупредило о метели с порывами ветра в ХМАО

ГУ МЧС по ХМАО предупредило о метели с порывами ветра до 18 м/с на территории Югры.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период непогоды желательно воздержаться от выезда на автотрассы и зимние автодороги», — отметили в МЧС по региону.

Спасатели также предупредили, что из-за повышения температуры воздуха на ледовых переправах в Кондинском и Октябрьском районах снижена максимальная грузоподъёмность транспорта до 15 тонн.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.