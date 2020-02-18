Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Челябинской области

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Спасатели предупредили о повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Челябинской области из-за непогоды.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Днём и вечером 18 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, сильное отложение мокрого снега на провода, усилится ветер, отдельные порывы могут превышать 25 м/с», — заявили в пресс-службе ведомства.

По прогнозу регионального ЦГМС, в ночь на 19 февраля ожидается похолодание до -12 °С, что приведёт к образованию гололедицы. Днём в среду и четверг температура воздуха составит до +4 °С, по ночам — ниже 0 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.

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