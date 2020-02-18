Подведены итоги Недели безопасного Рунета

Завершилась Неделя безопасного Рунета, во время которой проходили мероприятия по повышению цифровой грамотности.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Российскую ассоциацию электронных коммуникаций.

Как заявил директор РАЭК Сергей Плуготаренко, в 2019 году бюджеты на кибербезопасность выросли в среднем на 20%, но реальные расходы не превысили показателей 2018-го.

Среди современных трендов в области кибербезопасности в России он назвал изменение парадигмы защиты, когда задачей является не предотвращение атаки, а максимально быстрое её обнаружение. Плуготаренко также отметил рост востребованности интеллектуальных систем защиты и влияние на рынок требований, стандартов, нормативов ЦБ, ФСБ, ФСТЭК.

Директор РАЭК напомнил о важности повышения уровня цифровой грамотности населения, а также заявил о необходимости иммунитета от угроз и агрессии в интернете.

Неделя безопасности Рунета проходила с 11 до 18 февраля.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News оценил Неделю российского интернета.