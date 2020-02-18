Подведены итоги Недели безопасного Рунета

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Завершилась Неделя безопасного Рунета, во время которой проходили мероприятия по повышению цифровой грамотности.
Подведены итоги Недели безопасного Рунета
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Российскую ассоциацию электронных коммуникаций.

Как заявил директор РАЭК Сергей Плуготаренко, в 2019 году бюджеты на кибербезопасность выросли в среднем на 20%, но реальные расходы не превысили показателей 2018-го.

Среди современных трендов в области кибербезопасности в России он назвал изменение парадигмы защиты, когда задачей является не предотвращение атаки, а максимально быстрое её обнаружение. Плуготаренко также отметил рост востребованности интеллектуальных систем защиты и влияние на рынок требований, стандартов, нормативов ЦБ, ФСБ, ФСТЭК.

Директор РАЭК напомнил о важности повышения уровня цифровой грамотности населения, а также заявил о необходимости иммунитета от угроз и агрессии в интернете.

Неделя безопасности Рунета проходила с 11 до 18 февраля.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News оценил Неделю российского интернета.

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