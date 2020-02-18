В парке культуры и отдыха Тюмени намерены установить колесо обозрения высотой 52 метра

В Городском парке культуры и отдыха в Тюмени планируют установить новое колесо обозрения высотой 52 метра.

Как сообщает vsluh.ru, аттракцион «Всесезонное колесо обозрения» планируют запустить весной этого года.

«По-возможности ежегодно мы стараемся проводить здоровую ротацию аттракционной техники. Это делается для повышения интереса жителей Тюмени и гостей города. Появляются новые аттракционы, добавляются декоративные элементы», — отметили в парке культуры и отдыха.

Представители парка уточнили, что новый аттракцион будет оборудован комфортабельными кабинами с возможностью обогрева и кондиционирования в соответствии с мировыми стандартами комфорта и безопасности.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в «Сочи Парке» откроется новый семейный аттракцион.