Бекмамбетов пригласил жителей Казани принять участие в съёмках фильма

Режиссёр Тимур Бекмамбетов пригласил жителей Казани принять участие в съёмках своей новой картины с рабочим названием «Побег из ада».

Как сообщает «Реальное время», съёмки фильма о подвиге лётчика Михаила Девятаева стартовали 17 февраля в Кронштадте.

В мае съёмочная группа планирует приехать в Татарстан для работы над массовой сценой.

«Будут сцены, связанные с периодом войны, потому что этот фильм и про его жену, про его жизнь в этом городе. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех ваших зрителей для участия в съёмках, потому что понадобится много народа, чтобы воссоздать Казань того времени», — отметил режиссёр.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, посвящённом лётчику Михаилу Девятаеву, который будет снят в вертикальном формате.