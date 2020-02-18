Бекмамбетов пригласил жителей Казани принять участие в съёмках фильма

Короткая ссылка
Режиссёр Тимур Бекмамбетов пригласил жителей Казани принять участие в съёмках своей новой картины с рабочим названием «Побег из ада».
Бекмамбетов пригласил жителей Казани принять участие в съёмках фильма
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», съёмки фильма о подвиге лётчика Михаила Девятаева стартовали 17 февраля в Кронштадте.

В мае съёмочная группа планирует приехать в Татарстан для работы над массовой сценой.

«Будут сцены, связанные с периодом войны, потому что этот фильм и про его жену, про его жизнь в этом городе. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех ваших зрителей для участия в съёмках, потому что понадобится много народа, чтобы воссоздать Казань того времени», — отметил режиссёр.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, посвящённом лётчику Михаилу Девятаеву, который будет снят в вертикальном формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить