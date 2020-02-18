Режиссёр рассказала о работе над фильмом «Комментатор»

Режиссёр Юлия Трофимова рассказала о работе над короткометражной лентой «Комментатор».

Об этом сообщает Nation News.

Как отметила Юлия Трофимова, сценарий картины она обнаружила на одном из американских сайтов.

Она уточнила, что съёмки проходили в Лос-Анджелесе, причём весь процесс занял два месяца.

За это время была полностью собрана команда, проведён кастинг, найдены локации и завершены съёмки.

«На площадке рабочим языком был английский. В первый месяц всё шло очень тяжело, и до последних двух недель я не была уверена, что мы будем вообще снимать, что успеем всё подготовить. Очень много времени уходит на согласования разного рода», — призналась Юлия Трофимова.

Фильм «Комментатор» стал участником более 50 международных фестивалей, а также вошёл в конкурс российских киносмотров «Короче» и «Святая Анна» и участвовал в оскаровской гонке.

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