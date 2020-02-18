Якубович прокомментировал госпитализацию Диброва

Телеведущий Леонид Якубович, который пришёл на помощь Дмитрию Диброву, когда ему стало плохо на премьере фильма «На Луне» Егора Кончаловского в кинотеатре «Октябрь», рассказал подробности произошедшего.

По словам Якубовича, это был рядовой случай.

«Надо просто знать, что в эту минуту надо делать. Никакой паники и суеты, всё», — поделился ведущий программы «Поле чудес» в беседе с kp.ru.

Дмитрий Дибров в свою очередь поблагодарил коллегу за солидарность. Он отметил, что Якубович первый пришёл ему на помощь, вызвав «скорую», позвонив жене и обратившись за советом к Елене Малышевой.

Ранее Дмитрий Дибров сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу.

Представитель телеведущего заявил, что Дибров останется в больнице под наблюдением до 18 февраля.