Якубович прокомментировал госпитализацию Диброва

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Телеведущий Леонид Якубович, который пришёл на помощь Дмитрию Диброву, когда ему стало плохо на премьере фильма «На Луне» Егора Кончаловского в кинотеатре «Октябрь», рассказал подробности произошедшего.
Якубович прокомментировал госпитализацию Диброва
  • РИА Новости

По словам Якубовича, это был рядовой случай.

«Надо просто знать, что в эту минуту надо делать. Никакой паники и суеты, всё», — поделился ведущий программы «Поле чудес» в беседе с kp.ru.

Дмитрий Дибров в свою очередь поблагодарил коллегу за солидарность. Он отметил, что Якубович первый пришёл ему на помощь, вызвав «скорую», позвонив жене и обратившись за советом к Елене Малышевой.

Ранее Дмитрий Дибров сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу.

Представитель телеведущего заявил, что Дибров останется в больнице под наблюдением до 18 февраля.

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