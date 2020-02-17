Большой театр отреагировал на претензии Волочковой по поводу пенсии

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Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.
Большой театр отреагировал на претензии Волочковой по поводу пенсии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В Большом театре отметили: после того как по суду Волочкову восстановили в театре, она «не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания».

«Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и представить определённые документы», — говорится в сообщении.

В ГАБТ также проинформировали, что передали артистке через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, дополнительных обращений от её представителей не поступало.

Ранее Волочкова в эфире радио kp.ru сообщила, что не может получить пенсию. По её словам, ей не отдают трудовую книжку.

Как пояснила балерина позднее, она пытается доказать, что была прима-балериной, а не танцовщицей кордебалета.

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