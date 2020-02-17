В Москве пройдёт фестиваль итальянского кино

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С 4 по 8 марта в столице пройдёт XI Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву».
В Москве пройдёт фестиваль итальянского кино
  • РИА Новости

Как сообщает «Дни.ру», в рамках смотра, организованного Итальянским институтом культуры в Москве, будут представлены фильмы 76-го Венецианского международного кинофестиваля. 

Фильмом открытия станет роуд-муви Габриэле Сальватореса «Вся моя безумная любовь».

Также в программе: документальный фильм Франко Мареско «Мафия уже не та, что прежде» и полнометражные игровые картины «Жить» Франчески Аркибуджи, «Соле» Карло Сирони и «Мэр района Санита» Марио Мартоне. 

7 марта покажут документальный фильм «Бесконечный Феллини» Еудженио Капуччо, а также пройдёт лекция киноведа Всеволода Коршунова, посвящённая 100-летию со дня рождения Феллини.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде открылся международный кинофестиваль «17 мгновений».

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