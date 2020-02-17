Оператор нового фильма Бекмамбетова рассказала подробности о проекте
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- РИА Новости
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она отметила, что это будет первый в мире фильм, снятый в вертикальном формате.
«Мы живём в XXI веке, все привыкли смотреть на телефон вертикально. Всё, что мы видим вокруг нас, становится вертикальным. Мы хотим сделать так, чтобы зритель попробовал увидеть мир, каким привык видеть его обычно», — сказала Иванова.
По её словам, ленту также можно будет посмотреть в горизонтальном формате и в IMAX.
При просмотре со смартфона у зрителей появится возможность панорамировать кадр.
«Вы становитесь участником событий. Это более многоплановый кадр, мы всегда используем второй план как второй этаж», — отметила Иванова.
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