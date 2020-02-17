Оператор нового фильма Бекмамбетова рассказала подробности о проекте

Короткая ссылка
Оператор-постановщик нового фильма Тимура Бекмамбетова Елена Иванова рассказала подробности о проекте, который посвящён истории советского лётчика Михаила Девятаева.
Оператор нового фильма Бекмамбетова рассказала подробности о проекте
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она отметила, что это будет первый в мире фильм, снятый в вертикальном формате.

«Мы живём в XXI веке, все привыкли смотреть на телефон вертикально. Всё, что мы видим вокруг нас, становится вертикальным. Мы хотим сделать так, чтобы зритель попробовал увидеть мир, каким привык видеть его обычно», — сказала Иванова.

По её словам, ленту также можно будет посмотреть в горизонтальном формате и в IMAX.

При просмотре со смартфона у зрителей появится возможность панорамировать кадр.

«Вы становитесь участником событий. Это более многоплановый кадр, мы всегда используем второй план как второй этаж», — отметила Иванова.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги премии «Оскар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить