В Петербурге предупредили о закрытии городских парков из-за шторма

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В Санкт-Петербурге в связи с неблагоприятными погодными условиями и штормовым предупреждением закрыли для посетителей городские парки и скверы.
В Петербурге предупредили о закрытии городских парков из-за шторма
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Синоптики предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге до 28 м/с.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по благоустройству, Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, сад Сан-Галли, а также сквер Старовойтовой, Екатерининский сквер и сквер у Казанского собора будут закрыты до отмены штормового предупреждения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.

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