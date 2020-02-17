В Петербурге предупредили о закрытии городских парков из-за шторма

В Санкт-Петербурге в связи с неблагоприятными погодными условиями и штормовым предупреждением закрыли для посетителей городские парки и скверы.

Синоптики предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге до 28 м/с.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по благоустройству, Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, сад Сан-Галли, а также сквер Старовойтовой, Екатерининский сквер и сквер у Казанского собора будут закрыты до отмены штормового предупреждения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.