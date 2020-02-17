В Москве откроется выставка в честь 75-летия Победы

В Музее современной истории России 21 февраля будет открыта выставка «Человек и война. Нерассказанная история», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея, в экспозиции будет представлено более 300 предметов эпохи Великой Отечественной войны из фондов музея, а также документальная кинохроника и более 950 фотодокументов.

В частности, на выставке можно увидеть экспонаты, связанные с жизнью первой женщины-министра Александры Коллонтай, разведчика Николая Кузнецова, певицы Клавдии Шульженко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министр культуры Подмосковья Елена Харламова рассказала об открытии в начале мая музейного комплекса «Зоя» памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.