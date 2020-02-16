Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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Композитор и диджей Андрей Иванов, один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада», утонул в Австралии.
Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
  • Кадр из сериала «Бригада» / © kino-teatr.ru

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — написал в Facebook продюсер и телеведущий Михаил Козырев.

Triplex записывал саундтреки к фильмам и телесериалам начала 2000-х, в частности к сериалу «Бригада». Кроме того, совместно с финской рок-группой Apocalyptica проект записал саундтрек к фильму «Бой с тенью».

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