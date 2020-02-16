Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано сейсмологами в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.

«Сейсмическое событие произошло в воскресенье около 12:00 по местному времени (03:00 мск)... Эпицентр находился в 53 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатска», — приводит Интерфакс сообщение Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, энергетический класс землетрясения составил 10,7.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке полуострова Камчатка.